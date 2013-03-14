На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

В Закарпатской области на последующие двое суток – 15 и 16 марта - объявлено штормовое предупреждение в связи со снегопадами и метелями.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областном территориальном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, 15-16 марта в Закарпатской области ожидается ухудшение погодных условий. В частности, 15 марта в горах прогнозируется очень сильный снег, метели, снежные заносы, местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах также ожидается гололедица, поэтому водителям следует быть осторожными, особенно во время пересечения перевалов на границе Закарпатской и Львовской областей. Кроме того, в последующие двое суток в регионе будет усиление северного ветра до 15-20, местами - 25-30 м/с. В горах температура воздуха снизится до 7-12° мороза.

На 16 марта закарпатские синоптики спрогнозировали еще более значительное понижение температуры - ночью до 3-8°, в горах 10-15° мороза.