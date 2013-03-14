Черниговщина: мужчина совершил покушение на беременную женщину

В Черниговской области мужчина порезал беременную женщину, ее нерожденный ребенок погиб.

Об этом УНИАН сообщили в Секторе общественных связей Управления МВД в области.

Как говорится в сообщении, в дежурную часть Борзнянского райотдела УМВД Украины в Черниговской области 11 марта поступила информация от врача "скорой помощи" о том, что в реанимацию центральной районной больницы с места проживания доставлена 22-летняя местная жительница с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Женщина находилась на шестом месяце беременности.

Во время хирургической операции ребенка спасти не удалось.

Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы и руководства райотдела было установлено, что телесные повреждения женщине нанес 37-летний житель Борзны.

Подозреваемый с места совершения тяжкого преступления скрылся, но через несколько часов был задержан оперативниками и заключен в изолятор временного содержания.

По факту преступления открыто уголовное производство по статье 115 частью 2 пункта 2 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство малолетнего ребенка или женщины, которая заведомо для виновного находилась в состоянии беременности) - карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным заключением.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура области. Дело квалифицируется как покушение на убийство беременной женщины.