Донеччина: 4 человека отравились грибами

В Донецкой области в результате отравления грибами госпитализированы 4 человека, в том числе ребенок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины из чрезвычайных ситуаций.

«В 18.45 13 марта в реанимационное отделение Мариупольской центральной районной больницы с предварительным диагнозом – отравление токсинами грибов госпитализированы 4 человека, из них один ребенок (2008 г.р.), жители с. Приовражное Володарского района, которые принимали в пищу дикорастущие грибы», - говорится в сообщении.

Состояние госпитализированных взрослых средней степени тяжести, ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу Донецка.