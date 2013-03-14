В Харькове в лаборатории произошел взрыв, погиб человек
10:32, 14 марта 2013Новости регионов
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1 госпитализирован
В Харькове в 16-этажном здании Института по проблемам машиностроения им. Подгорного в лаборатории на пятом этаже, во время проведения опыта произошел взрыв баллона электролизной установки без дальнейшего горения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел вчера, 13 марта, в 19 часов.
В результате взрыва 1 человек погиб и 1 - пострадал, он в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в городскую больницу.
Разрушения лаборатории не было.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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