В Харькове в лаборатории произошел взрыв, погиб человек

В Харькове в 16-этажном здании Института по проблемам машиностроения им. Подгорного в лаборатории на пятом этаже, во время проведения опыта произошел взрыв баллона электролизной установки без дальнейшего горения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел вчера, 13 марта, в 19 часов.

В результате взрыва 1 человек погиб и 1 - пострадал, он в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в городскую больницу.

Разрушения лаборатории не было.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.