Сумщина: центр экстренной медgомощи на 100% обеспечен

В Сумской области до конца года центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на 100% обеспечен лекарственными средствами и горюче-смазочными материалами, в частности, в 2013 г. на приобретение медикаментов из государственного бюджета региону передана субвенция в размере 8 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сегодня сообщила первый заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Надежда Лысенко.

По ее словам, в регионе уже завершен процесс передачи имущества на баланс областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, утвержден штат работников экстренной службы в количестве 1400 человек.

«Объем финансирования центра в текущем году составляет 67 миллионов гривень. Кроме того, областным советом дополнительно выделено 4 млн 334 тысячи гривень, из них на создание централизованной диспетчерской – 1 миллион 334 тысячи гривень», – сообщила Н.Лысенко.

Она также рассказала, что для размещения централизованной диспетчерской центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф выделено помещение в Сумской городской станции скорой медицинской помощи.