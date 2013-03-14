В Киеве увеличилось количество нетрезвых водителей маршруток

В столичной Госавтоинспекции констатируют увеличение количества нетрезвых водителей маршруток в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба УГАИ г. Киева.

Так, по данным пресс-службы, лишь в марте сотрудники столичной ГАИ выявили 4 нетрезвых водителей маршруток, тогда как в течение прошлого года было выявлено всего два нетрезвых водителя.

Эти нарушения были зафиксированы в рамках целевых профилактических мероприятий, направленных на выявление нарушений на пассажирском транспорте, которые начались 1 марта и продлятся до конца месяца.

За 12 дней сотрудники Госавтоинспекции города Киева выявили существенные недостатки в организации работы пассажирского транспорта. При проверке инспекторами ГАИ было осмотрено 958 транспортных средств. Из них 93 признаны технически неисправными, а 39 машин сняли с линии, запретив их дальнейшую эксплуатацию до устранения выявленных недостатков. Наиболее распространенные нарушения – установка в салонах автобусов дополнительных пассажирских сидений и блокирование аварийных выходов. Кроме того, зафиксировано достаточно много случаев, когда машины выезжали на линию с изношенными шинами, трещинами на лобовом стекле, неисправными световыми приборами.

В ГАИ констатируют, что все это свидетельствует о необходимости кардинального улучшения состояния водительской дисциплины на пассажирском транспорте. Это подтверждают, в частности, и такие показатели - во время проведения профилактических мероприятий инспекторы ГАИ зафиксировали 552 нарушения правил дорожного движения, допущенные водителями автобусов.

Кроме того, водители этой категорией допустили 116 нарушений правил во время высадки - посадки пассажиров. К административной ответственности за превышение скорости движения привлечены 54 водителя, за отклонение от установленного маршрута – 172.

Ухудшению дисциплины водителей, и в частности перевозчиков, безусловно, способствует и то, что законодатели отменили путевые листы. Поэтому инспекторы ГАИ на линии даже не могут знать, сколько времени находится водитель на линии, проходил он медицинский осмотр перед выездом, проверялось ли техническое состояние машины.

За выявленные недостаткам два перевозчика уже лишены лицензий на предоставление услуг по перевозке пассажиров. Кроме того, Госавтоинспекция для соответствующего реагирования направила 21 предписание в инстанции, которые осуществляют контроль над работой перевозчиков.

ГАИ Киева продолжает работу в этом направлении.