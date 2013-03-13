В Винницкой области электромонтажника ударило током

В г. Бар Винницкой области на подстанции 110 кВ «Бар» электромонтажник получил 70% ожогов тела из-за поражения электротоком.

Об этом сообщает пресс-служба теруправления Госгорпромнадзора в Винницкой области.

По предварительной информации, 42-летний электромонтажник коллективного предприятия «Электроюгзападмонтаж-6» 12 марта в составе ремонтной бригады проводил демонтаж электрооборудования на подстанции.

Во время выполнения работ он решил самостоятельно отсоединить перемычку ошиновки между выключателем 110 кВ и шинным разъеденителем. Мужчина приблизился к неизолированной токопроводящей части и был поражен током, вследствие чего получил 70% ожогов тела.

Теруправление Госгорпромнадзора в Винницкой области создало комиссию, которая проводит расследование несчастного случая.

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад в Винницкой области от поражения электротоком из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации электроприборов погибла 14-летняя девушка.