Киевщина: псевдо-священик просил у водителей деньги «на храм»

В Киевской области в рамках проведения операции «Розыск» работники милиции задержали 48-летнего мужчину в рясе священнослужителя, который в час «пик» просил деньги на дорогах столицы и области на построение храма и «освящал» автомобили.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, во время установления личности задержанного оказалось, что его уже полгода разыскивают правоохранители Запорожской области.

Установлено, что в мае прошлого года задержанный позвонил по телефону в запорожскую милицию и сообщил о заминировании квартир в многоэтажном доме. После эвакуации жильцов милиционеры провели работу по установлению места пребывания «минера» и задержали его. Мужчине назначили меру пресечения свободы в виде подписки о невыезде, но тот не являлся на судебные заседания. В результате было принято решение об объявлении злоумышленника в розыск.

В ОСО отмечают, что информацию о строительстве храма на территории Киевской области священнослужители не подтвердили, поэтому псевдо-священик оказался в Бориспольском райотделе милиции.