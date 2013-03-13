Подгрызенное бобрами дерево едва не упало на автобус

В Житомирской области подгрызено бобрами дерево едва не упало на рейсовый автобус с пассажирами, который направлялся из Олевска в Киев.

Как рассказала УНИАН руководитель пресс-службы ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, сегодня, 13 марта, около 4 часов утра диспетчеру службы гражданской защиты в Олевском районе позвонил по телефону пассажир рейсового автобуса, который направлялся из Олевска в Киев.

Мужчина сообщил, что за околицей города непосредственно перед автобусом на проезжую часть упало дерево. Водитель, чтобы избежать столкновения, сманеврировал на обочину, экстренно затормозил, в результате чего автобус застрял в снежном сугробе.

Спасатели при помощи пожарного автомобиля вытащили автобус на проезжую часть дороги. Дерево, которое образовало небольшой затор, разрезали и убрали. Как выяснилось, его еще с осени подгрызли бобры, и теперь, в начале весны, дерево не выстояло. Из-за падения дерева чудом не пострадали пассажиры.