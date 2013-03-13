В Севастополе утверждена программа «Экстренная медицинская помощь»

Горсовет Севастополя утвердил целевую программу «Экстренная медицинская помощь» на 2013-2015 годы», главной целью которой является повышение оперативности работы бригад скорой помощи и снижение смертности от внезапных заболеваний и несчастных случаев.

Как передает корреспондент УНИАН, финансирование программы предусмотрено в сумме около 1 млн грн.

Первый заместитель председателя горгосадминистрации Сергей Савенков после окончания сессии горсовета заявил журналистам, что выполнение программы даст возможность «повысить оперативность работы бригад скорой медицинской помощи на 25-40%, снизить смертность от внезапных заболеваний и несчастных случаев на месте события и в пути следования».

По его словам, «после почти полного обновления автомобильного парка скорой помощи в минувшем году следующая задача – техническое оснащение по сути созданного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

С.Савенков сообщил, что «программой предусмотрено введение средств телеметрии, внедрение системы «Кардиолаб», что позволит дистанционно снимать и расшифровывать ЭКГ». По его словам, в планах - создание пунктов временного базирования бригад скорой помощи, а также введение единой униформы.

Он заявил, что руководство Севастополя будет добиваться от государства получения ещё 10 автомобилей скорой помощи. «В планах также обеспечение бригад скорой помощи системой GPS и создание единого диспетчерского пункта. Это позволит, с одной стороны, осуществлять контроль работы бригад скорой медицинской помощи, а с другой - сокращать время прибытия к конкретному месту вызова», - сказал С.Савенков.