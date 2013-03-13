Горсовет Севастополя утвердил противотуберкулезную программу

Региональную программу противодействия заболеванию туберкулезом на 2013-2016 годы утвердил сегодня Севастопольский городской совет.

Как передает корреспондент УНИАН, программа была разработана Севастопольской горгосадминистрацией, в соответствии с распоряжением Кабмина.

Представлявший депутатам программу начальник Управления здравоохранения ГГА Виктор Пологов напомнил, что в Украине с 1996 года регистрируется эпидемия туберкулеза. И хотя, по его словам, в последние годы ситуацию удалось стабилизировать, однако она по-прежнему сложная.

«Мы столкнулись с проблемами: первое – проникновение туберкулеза в среду ВИЧ-инфекции. Практически каждый четвертый с выявленным впервые туберкулезом страдает ВИЧ-инфекцией. А также появилась форма мультирезистентного туберкулеза, которая не отвечает на стандартную противотуберкулезную терапию», - отметил В.Пологов.

По словам начальника управления, программа предусматривает все необходимые дополнительные направления деятельности.

В.Пологов сообщил, что из 59% впервые выявленных больных туберкулезом – не работающие и не имеющие постоянного места жительства люди, злоупотребляющие алкоголем.

Как сообщил журналистам первый заместитель председателя ГГА Сергей Савенков, «финансирование программы будет обеспечиваться за счет городского бюджета. Общий бюджет программы составляет более 25 млн грн до 2016 года. Уже в этом году предусмотрено на реализацию программы более 2 млн грн».

«В ходе реализации программы мы намерены, как минимум, на 5% снизить показатель смертности от туберкулеза, обеспечить 100% больных полноценным лечением. Основное внимание будет уделено обеспечению ранней диагностики туберкулеза, для этого предусмотрено практически полное обновление оборудования», - сказал С.Савенков.