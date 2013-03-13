В Киеве запланировано строительство 95 спортивных площадок

На протяжении 2013 года в Киеве предусмотрено строительство 95 универсальных, комплексных и футбольных спортивных площадок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом сказал заместитель председателя КГГА Виктор Корж в эфире телеканала «Киев».

По его словам, кроме того, ко Дню Киева завершится основной этап реконструкции легкоатлетического манежа Киевской городской школы высшего спортивного мастерства на проспекте Павла Тычины, 18.

Также предполагается завершение реконструкции здания Ледового дворца детско-юношеского учебно-спортивного центра профсоюзов города Киева «Авангард» на улице Мельникова, 46-А.

«Несмотря на мощный потенциал и возможности, Киев нуждается в развитии спорта. В настоящее время мы завершаем работу по инвентаризации всех спортивных залов в школах, техникумах, институтах и на пришкольных площадках. После этого вместе с общественными организациями и с привлечением внебюджетных ресурсов мы сделаем все, чтобы уже в этом году возобновить и открыть разнообразные спортивные объекты в столице”, - пообещал В.Корж.

Он подчеркнул, что, в частности, современный обновленный легкоатлетический манеж будет принимать не только квалифицированных спортсменов по легкой атлетике, пятиборью, другим смежным видам спорта, но и работать на оздоровление киевлян. Он выразил убеждение, что этот объект станет очагом массовых занятий физической культурой, и будет работать с максимальной нагрузкой.

Заместитель председателя КГГА отметил, что в рамках плана мероприятий по подготовке и проведению в Киеве финального турнира Чемпионата Европы 2015 года по баскетболу предусмотрены строительство и реконструкция спортивных арен, открытие новых и модернизация имеющихся открытых игровых баскетбольных площадок в парках и местах отдыха столицы. Также будут осуществляться текущие и капитальные ремонты других объектов физкультурно-спортивной инфраструктуры с целью приведения их состояния в соответствие с требованиями ФИБА Европа. Одним из таких проектов является строительство крытого баскетбольного комплекса в Деснянском районе.