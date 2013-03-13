В Житомире четверо малышей отравились в детсаду

В Житомире четверо детей отравились в детском саду.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госсанэпидслужбы в Житомирской области, отравление произошло в период с 3 по 5 марта, однако результаты бактериологических исследований стали известны лишь вчера.

Дети, посещающие ясельную группу детсада, были госпитализированы в инфекционное отделению центральной детской городской больницы с признаками острой кишечной инфекции.

У трех малышей обнаружен гастроэнтероколит, у одного ребенка - пищевая токсикоинфекция.

В детском саду специалисты провели комплексное эпидемиологическое расследование. Обследованы все контактные дети и персонал группы, пищеблока и прачечной.

Детей из больницы уже выписали, а исследование очага инфекции продолжается.