Буковинские пограничники задержали партию контрабандных сигарет

Партия контрабандных сигарет стоимостью 600 тысяч гривен была задержана сегодня ночью пограничниками на участке отдела «Красноильск» (Черновицкая область) в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Рубеж».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, пограничники заметили грузовой автомобиль, двигавшийся в сторону украинско-румынской границы. Транспортное средство было остановлено, а водитель и его пассажир задержаны. Во время проверки автомобиля марки ЗИЛ-131 было обнаружено 140 ящиков табачных изделий украинского производства марки Jin Ling и «Вичерой».

Судьбу задержанных будет решать суд, табачные изделия будут переданы соответствующим органам, говорится в сообщении.