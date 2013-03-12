В Севастополе Mitsubishi на полном ходу упал в море

В Севастополе в Артиллерийской бухте на полном ходу упал в море автомобиль Mitsubishi Pajero. Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Севастополе, 11 марта поступило сообщение, что в районе Артиллерийской бухты, где швартуется паром, в воду упал автомобиль. Уже через несколько минут спасатели прибыли на место вызова. Как оказалось, в воду упал автомобиль Mitsubishi Pajero, в котором был водитель. Находившийся поблизости сотрудник одной из служб такси помог пострадавшему выбраться из воды и передал его бригаде скорой помощи.

Группа водолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения при помощи крана подняли машину из воды. В работе по подъему автомобиля был задействован личный состав управления ГСЧС в г. Севастополе, управления МВД Украины в г. Севастополе, Государственного предприятия «Севастопольский морской торговый порт», Коммунальной специализированно-спасательной службы, Коммунальной аварийно-спасательной службы.