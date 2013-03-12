В Донецкой области школьник «заминировал» райотдел милиции

В Донецкой области 10-летний школьник «заминировал» здание Тельмановского районного отдела милиции.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Донецкой области, 11 марта в 16.47 в дежурную часть Тельмановского райотдела милиции поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что в данном здании находится мина.

По словам начальника Тельмановского райотдела милиции Федора Гриппы, поскольку вверенное подразделение является режимным учреждением, изначально были просмотрены все записи видеонаблюдения, изучена книга приема посетителей. Все лица, которые в этот день приходили в райотдел милиции, передвигались исключительно в сопровождении стражей порядка. Затем своими силами были проверены все служебные кабинеты, и предметов, вызывающих подозрение, обнаружено не было. Приехавшая позже взрывотехническая служба подтвердила, что в здании действительно нет посторонних опасных предметов.

В результате проведения оперативно-следственных мероприятий правоохранители установили и задержали звонившего злоумышленника. Им оказался 10-летний житель села Гранитное Тельмановского района, ученик 5 класса местной школы. Как пояснил сам «террорист», позвонить в милицию он решил от безделья.

Уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности), однако в дальнейшем оно будет закрыто в связи с тем, что ребенок не достиг возраста, с которого наступает ответственность.

Отвечать за содеянное будут родители мальчика по ст.184 КУоАП (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). Санкция данной нормы предусматривает предупреждение или штраф в размере от 1 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан.