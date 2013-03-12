В Киеве 23 человека отравились тортом на корпоративе

В Киеве с острой кишечной инфекцией госпитализированы 23 человека, в том числе 1 ребенок, которые отравились тортом на корпоративной вечеринке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на Государственную санитарно-эпидемиологическую службу Украины.

Пять человек со средней формой течения болезни находятся на лечении в инфекционном отделении больницы № 4; двое - в больнице № 5, девять человек - в больнице №9, и один ребенок - в больнице № 2. Медицинская помощь предоставляется им в необходимом объеме, заверили в Минздраве, добавив, что у остальных заболевших легкая форма течения болезни.

При проведении эпидемического расследования установлено, что все пострадавшие ели торт на корпоративной вечеринке, которая проходила 7 марта по адресу: Киев, Голосеевский район, пер. Ахтырский, 7, ООО «ДЦ «Украина», проинформировали в Минздраве.

Установлено, что торт был изготовлен в кафе «Бельгусто» ООО «ТС Плюс», по адресу: ул. Краснова, 27, Святошинский район Киева.

При проверке соблюдения требований санитарного законодательства в этом заведении был установлен ряд нарушений, а именно: отсутствие необходимых условий для приготовления кондитерских изделий с кремом, а также отсутствие у 5 из 12 работников сведений о прохождении медицинского осмотра.

По результатам проверки главный государственный санитарный врач Голосеевского межрайонного управления ГУ ГСЭС в Киеве вынес постановление о временном запрещении функционирования кафе «Бельгусто» на период проведения эпидемического расследования и выяснения обстоятельств вспышки заболевания. Кроме того, директор ООО «ТС Плюс» Ю.Шматлай привлечен к административной ответственности.

Между тем, врач-инфекционист поликлиники №3 Святошинского района Киева провел медицинский осмотр 9 сотрудников кафе. По результатам осмотра установлено, что все здоровы; о 3 отсутствующих работниках переданы сведения в больницы по месту жительства для последующего медицинского наблюдения и обследования.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации вспышки. Ситуация находится на контроле Госсанэпидслужбы Украины.