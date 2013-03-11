Черниговщина: у гражданина Молдовы изъяли 6 кг марихуаны

В Черниговской области в международном пункте пропуска "Сеньковка" пограничники совместно с таможенниками задержали около 6 кг наркотиков, по предварительному заключению - марихуаны.

Об этом УНИАН сообщил помощник начальника Черниговского пограничного отряда Александр Дудко.

По его словам, сегодня ночью во время процедуры оформления на выезд автомобиля "Мерседес" под управлением 31-летнего гражданина Молдовы , натренированная на выявление наркотических веществ.

Во время углубленного досмотра автомобиля в запасном колесе пограничный наряд совместно с инспекторами таможни нашли 21 пакет (около 6 кг) с веществом серо-зеленого цвета. По предварительному заключению, это может быть марихуана. Для уточнения состава вещества назначена соответствующая экспертиза.

Автомобиль и наркотики изъяты. В действиях гражданина усматривается нарушение ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотиков). Проводится дальнейшая проверка.