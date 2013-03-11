В Харькове мужчина ранил таксиста ножом и ограбил

В Харькове наряд Государственной служи охраны при МВД Украины задержал мужчину, который ранил ножом и ограбил таксиста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСО, инцидент произошел вчера, 9 марта, около 23.00 в одном из районов города.

В пресс-службе отметили, что ГСО имеет договор на охрану с одной из частных структур, предоставляющих гражданам услуги такси. И именно благодаря наличию у потерпевшего водителя так называемой тревожной кнопки сотрудникам Госслужбы охраны в сжатые сроки удалось разыскать и задержать обидчика, взяв в плотное патрулирование район, где было совершено преступление.

Задержанным оказался ранее судимый местный житель. В отношении него открыто уголовное производство за разбойное нападение.

Кроме того, задержанный направлен на экспертизу, поскольку он вёл себя неадекватно и есть подозрения, что он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отметили в пресс-службе.