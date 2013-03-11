Жительница Луцка продавала 9-месячного сына за 20 тыс. долларов

В Луцке задержана 24-летняя женщина, которая пыталась за 20 тысяч долларов продать девятимесячного сына, а за полученные средства - приобрести себе жилье.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, при осуществлении «сделки» женщина находилась в нетрезвом состоянии, после задержания сознаваться в содеянном не хотела, говорила, что ее дети дома с отцом, а она вышла в магазин за сигаретами.

Придя в себя, она рассказала, что живет с мужем в его доме. У них есть старший сын, которому 2,5 года. Сейчас мальчика воспитывают дедушка с бабушкой. Сама она нигде не работает, поэтому решила продать ребенка, чтобы приобрести собственное жилье. О своих намерениях мужу не рассказывала. По заключениям медиков, обследовавших младенца, ребенок вполне здоров.

В отношении женщины открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека, совершенное относительно малолетнего) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о лишении подозреваемой родительских прав и передаче малыша под опеку государства. Также компетентные службы будут решать, оставлять ли с матерью ее старшего сына.

Горрайонным судом Луцка к женщине применена мера пресечения - домашний арест.