В Запорожье хулиган повесил на дверь магазина «гранату»

В Запорожье ищут хулигана, повесившего «гранату» на двери недостроенного магазина.

Как рассказали УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, сообщение о том, что на дверях недостроенного магазина висит предмет похожий на гранату, поступило от частного предпринимателя сегодня, 11 марта, в Хортицкий РО ЗМУ ГУМВД Украины в Запорожской области.

На место происшествия выехали руководители ГУМВД в Запорожской области, специалисты взрыво-технической и кинологической служб, следственно-оперативная группа Хортицкого райотдела милиции.

Было установлено, что на здании недостроенного магазина висит корпус гранаты без запала и взрывчатого вещества. Эвакуация жителей расположенного рядом жилого дома не проводилась.

«На данный момент, происшествие квалифицировано и внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 296 УК Украины – «Злостное хулиганство». Милицией принимаются меры по установлению личности причастного к совершению этого преступления», - сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Запорожской области.