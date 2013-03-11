Херсонщина: на боеприпасе подорвался искатель металлолома

В Цюрупинском районе Херсонской области возле села Раденск на неизвестном боеприпасе подорвался 35-летний местный житель.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Херсонской области, взрыв произошел 7 марта в тот момент, когда пострадавший искал металлолом с помощью самодельного металлоискателя в лесополосе вблизи бывшего Раденского военного полигона.

Мужчина подорвался на пока не идентифицированном боеприпасе.

Пострадавший в 14.00 был доставлен в хирургическое отделение Цюрупинской районной больницы в тяжелом состоянии с диагнозом раздробление левой стопы, закрытая травма живота, многочисленные ушибы лица и туловища.

По данному факту начато расследование.

Справка УНИАН. "Алешковские пески" - песчаный массив (арена), расположенный в 35 км к востоку от Херсона. Размер массива - около 15 км по диаметру. Алешковские пески являются самым крупным песчаным массивом в Европе.

В 1956 году часть пустыни отвели под военный авиационный полигон "Херсон" для учений по бомбометанию и пуску ракет. Здесь оборудовали бомбардировочные мишени и мишени для стрельбы - взлетную полосу, стоянки самолетов, поле для стрельбы, батарею полевых пушек, а также мишени для бомбометания с оптическими и радиолокационными прицелами.

До 2004 года полигон использовался по прямому назначению - его бомбили самые разные типы военных самолетов и вертолетов, в том числе и стратегические бомбардировщики вооруженных сил СССР и стран Варшавского договора. После расформирования части, охранявшей и обслуживавшей полигон, было принято решение о передаче территории местным органам власти.

С момента закрытия на полигоне проводились работы по разминированию. Последнее масштабное разминирование указанной территории проводилось в 2008 году, где за 5 месяцев были собраны 1180 единиц боеприпасов общей массой 650 т. После этого средства на разминирование не выделялись, и разминирование не проводилось.

Согласно Указу Президента Украины от 23 февраля 2010 года «О создании в пределах территорий Цюрупинского и Голопристанского районов и Новокаховского городского совета национального природного парка "Алешковские пески", территория бывшего полигона вошла в территорию парка. Общая площадь парка до 8 тыс. га.