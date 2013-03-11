В Энергодаре в прогулочном канале ищут 22-летнего мужчину

В Энергодаре Запорожской области в прогулочном канале второй день ищут 22-летнего мужчину, который 10 марта поздно вечером решил искупаться и пропал в воде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области, сообщение о происшествии на «101» поступило 10 марта в 21:00.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, трое мужчин и одна женщина отдыхали в районе кафе-бара «Коралл» в г. Энергодар. Около 9 часов вечера их 22-летний товарищ решил искупаться, нырнул в воду и не вынырнул. В последний раз его видели на расстоянии около 20-25 м от берега, где глубина составляет 4 м.

Спасатели провели траление дна канала, но молодого человека не нашли.

Сегодня утром к поискам привлекли водолазов аварийно-спасательного отряда спецназначения Запорожья.

Поисковые работы продолжаются.