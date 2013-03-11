Луганщина: женщина и двое детей отравились угарным газом

В городе Стаханов (Луганская область) 9 марта произошел пожар в квартире, во время которого пострадала женщина и двое ее малолетних детей.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, с ожогом верхних дыхательных путей, отравлением угарным газом 33-летняя мать и ее дети (сын 2010 г. р., дочь 2013 г. р.) были госпитализированы в городскую больницу. Угрозы жизни пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.