Винниччина: от поражения током погибла 14-летняя девушка

Неправильно смонтированная лампа

В селе Самгородок Козятинского района Винницкой области от поражения электротоком погибла 14-летняя девушка. Как сообщили УНИАН в управлении ГСЧС в Винницкой области, 10 марта поступило сообщение о том, что в селе Самгородок 14-летняя местная жительница получила смертельное поражение электрическим током Трагедия произошла из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации электроприборов (обогревательная лампа для самодельного инкубатора).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter