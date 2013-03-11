Одесчина: в водопроводной скважине утонул 2-летний ребенок

В Белгороде-Днестровском Одесской области 8 марта 2-летний ребенок погиб, упав в водопроводную скважину.

Как сообщили УНИАН в главном управлении ГСЧС в Одесской области, в спасательную службу города Белгород-Днестровский поступило сообщение от 36-летней женщины о том, что в селе Маразлеевка по улице Советской на территории частного домохозяйства в водопроводную скважину диаметром 300 мм упал 2-летний ребенок.

Как выяснилось пока мать хлопотала по хозяйству, ее сын играл во дворе и упал в скважину. Затем ребенок сполз по трубе на глубину около 6 м и захлебнулся в воде. Спасатели с помощью спасательной веревки достали погибшего на поверхность.