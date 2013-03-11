Самой молодой маме Тернопольщины - 13 лет

В Тернопольской области в 2012 году самой молодой матерью стала 13-летняя девушка. Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, в целом в прошлом году в области роженицами стали 12 тысяч 202 женщины.

Чаще рожали женщины в возрасте 20–24 года (34,1%), 25–29 лет (34%) и 30–34 года (17,2%).

Самыми молодыми матерями в прошлом году стали 13-летний подросток, четыре 14-летних и девятнадцать 15-летних.

Также зарегистрировано по одному случаю рождения матерями в возрасте 45 и 47 лет, два случая – 46-летними женщинами, кроме того, одна 50-летняя женщина родила двойни.

970 детей (7,9%) родили женщины в незарегистрированном браке.

В целом в прошлом году женщины области родили 5 тысяч 926 девочек и 6 тысяч 276 мальчиков. Двойнями осчастливили своих мужей 130 женщин (в 2011 г. – 131), две женщины родили тройню (в 2011 г. – пять).