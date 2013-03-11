В Тернополе снежными глыбами с крыш травмированы 3 человека

В Тернополе за два дня снежными глыбами с крыш травмированы три человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в городском травмпункте, в частности были травмированы супруги в центре города на ул. Русской.

Глыба заледенелого снега массой ориентировочно 2-3 кг, упавшая с крыши, травмировала как женщину, так и мужчину.

В 39-летней жительницы Тернополя медики зафиксировали сотрясение головного мозга и рассечение головы, ее 41-летнего мужа с серьезной травмой забрали в нейрохирургическое отделение областной больницы.

Как отметили в травмпункте, аналогичный случай произошел вчера на ул. Хмельницкого. 36-летнюю женщину, которой глыба также упала прямо на голову, медики госпитализировали с сотрясением головного мозга.