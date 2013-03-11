В Донецкой области на 1000 женщин приходится 830 мужчин

Общая численность женщин Донецкой области составляет 2,4 млн, и на каждую одну тысячу женщин приходится только 830 мужчин.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

Статистики отмечают, что изначально в регионе мальчиков рождается больше. Так, за 2012 год в области появилось на свет 20,687 тыс. девочек - на 1,5 тыс. меньше, чем мальчиков. Численность мужчин и женщин уравновешивается в возрасте от 30 до 35 лет, а в старших возрастах из-за высокой смертности мужчин возникает и усугубляется диспропорция. К примеру, в возрасте свыше 55 лет женщин больше, чем мужчин, в 1,7 раза, а более 65 лет - вдвое.

В Донецкой области женщины не уступают мужчинам по уровню образования, а во многих случаях и превосходят их. Среди женщин, занятых в экономике региона, доля дипломированных специалистов составляет 62%, при этом 32% женщин имеют полное высшее образование (среди работающих мужчин – соответственно 45% и 23%). Из общего числа студентов высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации на девушек в нынешнем учебном году приходится 54%.

Женщины отличаются достаточно высокой профессиональной активностью, особенно после окончания учебы. Если в возрасте от 15 до 25 лет работают или ищут работу 45% всех девушек, то в возрасте от 25 до 30 лет - три четверти, от 30 до 40 лет - более 80%, а от 40 до 50 лет - 85% общей численности женщин этого возраста.

Женщины традиционно преобладают среди работников системы образования - 82% всех работников этих учреждений и здравоохранения – 86%. Они успешно трудятся также в финансовых учреждениях - 72% и в органах государственного управления - 73%. На предприятиях почты и связи, в гостиницах и ресторанах, в сфере культуры, спорта, отдыха и развлечений на женщин приходится две трети всех занятых. Женщины составляют половину научных работников области.

Но, статистики констатируют, что женщины в Донецкой области больше подвержены риску потерять работу. Численность зарегистрированных в службе занятости области безработных женщин на начало 2013 года составила 17,8 тыс., или 62% всех безработных.

Несмотря на то, что в сфере оплаты труда дискриминации по полу не существует, средняя зарплата занятых в экономике области женщин ниже, чем представителей сильного пола. За 2012 год среднемесячная заработная плата женщин составила 2,7 тыс грн, что на 37,5% меньше, чем зарплата мужчин - 4,319 тыс грн.

Это связано, прежде всего, с тем, что удельный вес женщин выше в отраслях с низким уровнем оплаты труда, а в промышленности, строительстве, на транспорте многие профессии с более высоким заработком традиционно являются мужскими.