Жителя Одесской области подозревают в каннибализме

В Одесской области задержан мужчина, который подозревается в убийстве и каннибализме. Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области. Согласно сообщению, в милицию обратилась 26-летняя жительница одного из сел Татарбунарского района, сообщившая об исчезновении своей матери.

«Она разыскивала мать, которую в последний раз видела в доме одного из односельчан. Следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу. Там сотрудники милиции обнаружили место, где хозяин закопал расчлененное тело разыскиваемой», - сообщили в отделе.

Владелец дома пояснил, что конфликт между ним и гостьей возник после общего употребления спиртных напитков. Причиной расправы над женщиной стало подозрение в том, что она украла деньги хозяина. Мужчина нанес жертве несколько ударов по голове, а когда она умерла, вынес тело во двор и расчленил.

По словам заместителя начальника ГУМВД - начальника криминальной милиции Анатолия Мисюры, задержанный пояснил, что фрагменты тела убитой им женщины он употреблял в пищу, поэтому сейчас он проверяется на причастность к факту каннибализма.

Следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины.