В Луганской области выявлено 258 боеприпасов времен войны

В Луганской области выявлено и обезврежено 258 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

В частности, как отмечается в сообщении, 5 марта на расстоянии 200 метров от села Алексеевка Белокуракинского района местный житель нашел 3 артснаряда времен войны, о чем сообщил в спасательную службу. Для обезвреживания взрывоопасных предметов на место происшествия выехала пиротехническая группа.

При обследовании опасной зоны было обнаружено еще 56 боеприпасов. На следующий день найдено еще 146 боеприпасов.

В целом в период с 6 по 8 марта в результате обследования территории площадью 0,6 га выявлено и обезврежено 258 боеприпасов времен войны.