Полтавщина: психоневрологическому диспансеру вернули землю

В Полтавской области прокуратура через суд вернула отобранные у Пирятинского психоневрологического диспансера 8 га земли, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По их данным, на днях Апелляционный суд Полтавской области удовлетворил 4 апелляционные жалобы прокуратуры по 8 га земли, которые были в пользовании лечебного учреждения, и незаконно были переданы в частную собственность.

«По искам прокуратуры суд отменил распоряжение председателя Пирятинской райгосадминистрации о предоставлении разрешений на разработку и утверждение проектов и технической документации по землеустройству. Также признал недействительными государственные акты о праве собственности на земельные участки общей площадью 8 га, которые неправомерно выбыли из постоянного пользования Пирятинского психоневрологического дома-интерната », - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, данные 4 земельных участка площадью 8 га находятся вдоль автотрассы Киев-Харьков. В 2010 году распоряжением председателя Пирятинской райгосадминистрации земельные участки были переданы в частную собственность 4-х граждан.