На программу «Забота. Навстречу киевлянам» выделят 440 млн грн

На реализацию программы «Забота. Навстречу киевлянам» в 2013 году предусмотрено 440 млн. грн, из которых 363 млн. грн предусмотрено на выплаты к праздникам, что почти на 140 млн. грн больше, чем в прошлом году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, кроме уже традиционных мер, таких как одноразовая материальная помощь, приобретение средств реабилитации, сложное протезирование, в этом году в рамках программы предусмотрены и новые.

Так, по информации директора Департамента социальной политики Татьяны Костюренко, в Киеве действует программа «Дети столицы», однако выплаты детям-сиротам, детям, находящимся на попечении или в домах семейного типа, ранее не предусматривались.

Также в отличие от прошлого года в 2013 году предусмотрены денежные средства на обеспечение средствами гигиены и памперсами лежачих больных.

Кроме того, впервые включено положение об организации общественных работ для бездомных.

«Мы постоянно сотрудничаем с бездомными: помогаем им и просим, чтобы они помогали нам. Однако, если раньше наш социальный патруль только кормил их за это, то теперь мы будем заключать с ними контракты и будем платить им заработную плату за общественные работы. То есть люди без определенного места жительства будут обеспечены сезонными работами», – сообщила Т.Костюренко.

В КГГА напомнили, что 21 февраля на сессии Киевсовета проект решения о финансировании программы «Забота. Навстречу киевлянам» поддержали 77 депутатов.