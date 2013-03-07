В Симферополе неизвестный "заминировал" вокзал

В Крыму неизвестный злоумышленник сделал ложное сообщение о минировании вокзала в Симферополе.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ГУ МВД в Крыму, 6 марта в дежурную часть Ялтинского городского управления милиции по линии 102 позвонил мужчина. Не представившись, он сообщил о том, что на вокзале в Симферополе заложено взрывное устройство, не уточнив на каком именно.

Взрывотехники не нашли бомбу на симферопольских автовокзале и автостанциях и теперь милиционеры ищут «телефонного террориста».

«На все вокзалы и автостанции выехали сотрудники следственно-оперативных групп и взрывотехнической лаборатории, милиционеры-кинологи, руководство крымского главка милиции, а также силы МЧС и скорой медицинской помощи. Сотрудники милиции оцепили потенциально опасные зоны. При тщательном осмотре подозрительные предметы не найдены», - говорится в сообщении. Милиция установила, что мужчина звонил из таксофона в Ялте.

Статья 259 Уголовного кодекса Украины за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан предусматривает наказание в виде штрафа, ареста до шести месяцев или ограничения свободы на срок до трех лет.