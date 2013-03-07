В Киеве обнаружили 6 водителей, которые не пропустили "скорую"

В Киеве работники ГАИ за час рейда обнаружили 6 водителей, которые пренебрегли требованием предоставления преимущества в движении карете скорой медицинской помощи с включенным спецсигналом.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УГАИ г. Киева, в рамках всеукраинских мероприятий под названием «Внимание! Спецсигнал!». Госавтоинспекция Киева совместно с журналистами провела профилактический рейд. Особое внимание уделялось беспрепятственному проезду по дорогам города автомобилями скорой медицинской помощи.

Согласно пункту 3.2 Правил дорожного движения, водители транспортных средств, которые оборудованы проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, имеют преимущество перед водителями остальных машин.

С каждым нарушителем инспектора ГАИ провели профилактическую беседу и составили соответствующие протоколы. За данное нарушение предусмотрен штраф от 30 до 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (510-680 гривень).