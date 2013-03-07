В Луганской области мужчина совершил акт самосожжения

6 марта, в 16.47 в дежурную часть Ленинского РО ЛГУ ГУМВД Украины в Луганской области от врачей скорой помощи поступило сообщение о том, что возле здания бывшего ДСК, расположенного в г.Луганске (ул. Фабричная,1) 39-летний житель г. Молодогвардейска, отец двоих детей, совершил акт самосожжения.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, скорой медицинской помощью мужчина доставлен в Луганскую областную клиническую больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Следственно-оперативной группой и работниками прокуратуры, выехавшими на место происшествия, предварительно было установлено, что пострадавший ранее по договору взял у частного предпринимателя, жителя г.Луганска, грузовой автомобиль «DAV» в аренду с последующим выкупом.

Из-за несоблюдения условий договора, владелец забрал свой автомобиль. Не сумев решить данный вопрос с хозяином авто, пострадавший облил себя бензином и поджег.

Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка.