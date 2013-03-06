В Житомирской области пропавших детей до сих пор не нашли

В Житомирской области во время поисков пропавших малолетних братьев спасатели и активисты села Глиница Радомышльского района области вчера проделали 18 лунок для работы водолазов, однако детей до сих пор не нашли.

Об этом сообщила УНИАН руководитель пресс-службы ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк.

"Вчера, 5 марта, спасатели и активисты села Глиница проделали 18 лунок для работы водолазов. Водолазы из Житомирской областной службы безуспешно обследовали уже почти все дно реки Мика, а милиция и спасатели обошли дворы ближайших к Глинице сел Новая Юровка, Кичкири, Юровка и Брод", - сказала она.

Сегодня утром водолазы продолжили обследование акватории реки Мика, а милиция продолжила оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в 21:00 в службу гражданской защиты в Радомышльском районе поступило сообщение о том, что в селе Глиница пропали два мальчика, 2008 и 2009 годов рождения. Поиски, начатые в тот же день, оказались безуспешными.

Также в настоящее время продолжаются поиски мальчика Дениса Саломатина из Коростышева 2003 г.р., какой ушел из дома и не вернулся.