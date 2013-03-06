Прокуратура требует расследовать несчастный случай в детсаду Киева

Прокуратура Подольского района Киева внесла представление начальнику Управления образования Подольской районной государственной администрации и требует провести расследование несчастного случая, который произошел с ребенком в детском саду № 626.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Подольского района столицы, в ноябре прошлого года в детсаду № 626 на Подоле, трехлетний ребенок получил травму и на карете «Скорой помощи» был доставлен в Киевскую городскую детскую клиническую больницу №1.

Девочка три дня лечилась в стационарном отделение больницы и была выписана с диагнозом: ушиб передней брюшной стенки.

Как выяснилось, несчастный случай с ребенком произошел во время учебного процесса.

В то же время директор дошкольного заведения создала комиссию не для расследования несчастного случая, как это предусмотрено законодательством, а лишь для выяснения обстоятельств травмирования ребенка.

Несмотря на то, что девочка находилась на стационарном лечении и есть официальная справка врачей относительно обнаруженных у нее телесных повреждений, комиссия детсада пришла к выводу, что факт травмирования ребенка не подтвердился и основания для составления акта формы Н-Н отсутствуют.

Однако, согласно законодательству, расследованию подлежат несчастные случаи, которые произошли с воспитанниками детских заведений и привели к ухудшению состояния здоровья не менее чем на один день. По результатам расследования несчастного случая должен быть составлен акт по форме Н-Н.

В силу того, что расследование несчастного случая в детсаду проведено не было, причины и условия, которые этому способствовали, не установлены, в январе текущего года с этой же девочкой повторно произошел несчастный случай и ребенок получила ушиб мягких тканей головы.

В представлении прокуратура требует провести расследование несчастного случая, который произошел с ребенком в ноябре прошлого года, и установить виновных в ее травмировании.

Кроме этого, прокуратура требует привлечь к ответственности директора детсада № 626, а также должностных лиц райуправления образования, которые не отреагировали на конфликт в детском заведении, допустили ненадлежащее расследование несчастного случая, что и привело к повторному травмированию ребенка.