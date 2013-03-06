В Винницкие области мужчину на смерть засыпало зерном
13:27, 06 марта 2013Новости регионов
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В хранилище на 400 тонн зерна
Вчера на зерноскладе в селе Зозулинцы Винницкой области местного жителя на смерть засыпало зерном.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 5 марта в 11:37 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части № 11 г. Козятин поступило сообщение о том, что в с. Зозулинцы на территории зерносклада 51-летний местный житель был засыпан зерном. Мужчину откопали работники предприятия, однако вернуть к жизни мужчину не удалось.
По предварительным данным, трагедия произошла при проведении работ по расчистке заборного отверстия емкости, где хранилось 400 тонн зерна.
Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.
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