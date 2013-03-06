Во Львове без горячей воды остались жители 14 многоэтажек

В среду, 6 марта, во Львове из-за прорыва на теплосети без горячего водоснабжения остались жители 14 жилых домов.

Как сообщили УНИАН во Львовском городском коммунальном предприятии «Львовтеплоэнерго», сегодня приостановлена подача горячей воды в 14 домов БУ № 4 КЭВ г. Львова из-за прорыва на трубопроводе горячей воды.

В частности, на время ликвидации прорыва приостановлена подача горячей воды в дома на улице Стрыйской, 47,49,53,55,57,59,61,63,65,69,71, на улице Гашека, 20-а, 22-а, на улице Скорины, 28.

Справка УНИАН. В городе Львове на улице Стрыйской, куда прекращено горячее водоснабжение, находятся жилые многоэтажные дома, среди которых есть 14-этажные дома.