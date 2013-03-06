Полтавщина: мужчина из-за несчастной любви наелся яда

В Полтавской области мужчина из-за несчастной любви решил покончить с собой и наелся крысиного яда.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью управления МВД Украины в Полтавской области, 4 марта в реанимационное отделение Великобагачанской районной больницы (Полтавская область) был доставлен 30-летний житель района.

Мужчина после употребления спиртных напитков пытался помириться с бывшей женой. Женщина не захотела мирится с бывшим мужем. После этого он решил покончить жизнь самоубийством и наелся крысиного яда.

Мужчина выжил. На сегодняшний день его состояние здоровья удовлетворительное.