Донеччина: двое в масках отобрали у женщин сумки с продуктами

В Авдеевке Донецкой области двое несовершеннолетних в масках, угрожая ножом, отобрали сумки с продуктами у двух женщин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в оперативной сводке Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, в Авдеевский горотдел милиции обратилась 39-летняя женщина с заявлением о том, что двое неизвестных в масках на ул. Маяковского, угрожая ножом ей и ее 36-летней знакомой, завладели их сумками с продуктами питания и личными вещами.

Работниками уголовного розыска были оперативно установлены и доставлены в горотдел двое подозреваемых, 15-ти и 17-летнего возраста, раньше судимые, которые в содеянном сознались. Вещественные доказательства у них изъяты. Избрана мера пресечения - содержание под стражей.