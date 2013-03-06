В Славянске угарным газом отравились четыре человека
10:43, 06 марта 2013Новости регионов
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Неисправность газового котла
В г. Славянск Донецкой области из-за отравления угарным газом были госпитализированы четыре человека, в том числе один ребенок, 2002 г.р.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пострадавшие госпитализированы в лечебные заведения г. Славянска.
Вероятная причина отравления – неисправность газового котла.
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