В Житомире молодой мужчина пострадал от взрыва снаряда, который он разбирал в частном доме.

Как сообщила УНИАН руководитель отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, вчера около 15.00 в дежурную часть УМВД Украины в Житомирской области поступило сообщение о том, что в Житомире в частном доме произошел взрыв.

По информации медиков, в результате взрыва 22-летний житель областного центра был госпитализирован в реанимационное отделение с множественными травмами ног.

На место события выехали следственно-оперативные группы милиции, эксперты-взрывотехники Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД, а также спасатели. По предварительной версии специалистов, взрыв произошел в результате неосторожного обращения пострадавшего с боеприпасом времен Великой Отечественной войны, вероятно, при попытке его разобрать. Специалисты допускают, что причиной взрыва стала механическая деформация частичного заряда запала. На месте события изъяты остатки снаряда и дрель, которой пострадавший демонтировал боеприпас, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

По предварительной информации, пострадавший является членом общественной военно-патриотической организации. По словам близких, парень проводил раскопки в местах боев времен Великой Отечественной войны.

Милиция начала уголовное производство по факту взрыва в частном доме Житомира. Предварительная правовая квалификация события – ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В то же время милиция напоминает, что в области продолжается месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, во время которого граждане освобождаются от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи имеющегося оружия или других взрывоопасных предметов в милицию.