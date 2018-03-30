Краски помогают детям бороться со смертью

На первый взгляд, это обычные дети – подвижные, веселые, только вот судьба с самого детства приготовила для них испытания. Злокачественный гистиоцитоз (злокачественная клоновая опухоль кроветворной ткани) – такой диагноз поставили Дане Дереневской украинские медики, а у Толика Мельниченко обнаружили “царскую” болезнь - гемофилию.

Каждая среда для маленьких пациентов отделения детской онкогематологии Киевского областного онкологического диспансера – это праздник, ведь к ним придет Катя. Екатерина Сапожкова – профессиональный художник, которая уже второй год подряд проводит сеансы арттерапии с онкобольными детьми. Терапию искусством в онкологии иногда называют исцеляющим творчеством. Хотя арттерапию нельзя назвать лечением, но применительно к онкологии ее можно отнести к комплиментарным средствам, непосредственно связанным с улучшением психоэмоционального и душевного состояния пациентов.

- Я сейчас позову остальных детей и мы начнем занятие, а вы пока подготовьте воду и принесите краски, - обращается художница к Дане и Толику.

Пока дети выполняют поручение, в игровую комнату заходит 12-летняя Вита. Она уже 1,5 года находится в отделении детской онкогематологии. Вите Маруде необходима пересадка костного мозга. Хотели найти донора среди родственников: у Виты есть младший брат, но он ей не подошел. Теперь ищут донора за границей. Там же нужно будет и проводить операцию, поскольку нашим врачам она не под силу. Стоимость трансплантации более $100 тыс. Стоит ли говорить, что самим таких денег родителям Виты найти не под силу…

- Дети ждут Катю, как Бога, - делится мама Виты, которая всегда ходит с дочкой на занятия. - Целый день находиться в палате и ничего не делать для ребенка очень тяжело. А когда они рисуют, они чувствуют себя обычными детьми.

- Я не ходила в художественную школу и раньше вообще не рисовала. А вот здесь научилась, - рассказывает Вита и добавляет. – Мы не всегда рисуем. Иногда Катя нам приносит ткань и мы вырезаем цветочки, а потом делаем поделки.

В игровой собираются остальные дети. Две девочки приходят прямо с капельницами. Химиотерапия иногда может длиться до 8 часов, и тогда капельница становится временным спутником. К ней, как видно, дети привыкли. Если капельница в правой руке – берут кисточку в левую и начинают рисовать. Ведь через, казалось бы, обычный рисунок они открывают себя, свой внутренний мир, свои чувства и настроение. Кусочек бумаги и кисть помогает им избавится от всех негативных эмоций, боли и проблем, которые накопились в их ранимой детской душе.

- Сегодня наша тема - город, - начинает “урок” Катя и разворачивает перед детьми альбом австрийского художника и архитектора Хундертвассера.

Юные пациенты внимательно рассматривают картинки, а потом начинают старательно затушевывать свои белые листы – создают фон перед тем, как приступить к изображению “своего” города.

Раньше Катя занималась только со здоровыми детьми. Когда начала работать с маленькими пациентами из онкодиспансера - было очень тяжело. Тут есть своя специфика - поток детей постоянно меняется и с каждым ребенком нужно опять начинать все сначала. Приходили 2-3 детей, со временем стало больше. А потом у ребенка вдруг упали анализы, или химия или обследование, некоторые просто не могут выйти из палаты.

- Занятие длится, пока дети не устанут. Они должны отрисоваться. Иногда мы через 2 часа заканчиваем, а бывает, что и через 4, - насколько хватает сил, – рассказывает Екатерина и добавляет. - Есть определенные картинки, когда видно, что ребенок в депрессии. Например, закрашенный черный фон. Но трактованием я не занимаюсь, этим пусть занимаются психологи. Мы делаем акцент на выходе внутренней энергии через творчество.

Объяснение рисункам все же нужно находить, чтобы понять причину того или иного страха у ребенка, а затем с помощью психолога помочь ему от него избавиться.

- Существуют определенные критерии оценки: и цвет, и форма и т.д. Но я ориентируюсь в первую очередь на то, что человек чувствует своим рисунком, - рассказывает глава Арттерапевтической ассоциации кандидат психологических наук Елена Вознесенская. - Для меня обратная связь с ним, его отклик играет главную роль, а не то, что я сама себе знаю. Как пример - значение цвета. Значение цвета не одно, а это континуум (множество – авт.) значений, ось, и значения одного и того же цвета для каждого человека может лежать как на одной стороне оси, так и на противоположной. Я всегда спрашиваю человека о том, что значит для него этот цвет. Коричневый цвет – с одной стороны цвет фекалий (некое отвращение), с другой – цвет матери-земли (доверие, основа, опора). Красный цвет, с одной стороны, - цвет любви, ярких чувств, максимальной отдачи, а с другой стороны – цвет агрессии, злости, гнева.

Заведующая отделением детской онкогематологии Киевского областного онкологического диспансера Наталья Дербенева говорит, что сразу согласилась на предложение волонтеров о проведении занятий арттерапией.

- Это очень хорошо и эффективно, это психологическая адаптация ребенка. Детям нужно искать выход энергии, выход своим эмоциям. Ведь они длительное время находится в четырех стенах. А занятия отвлекают их от болезни. Ребенку, например, поставили катетер или пункцию, а он временно об этом забывает, - рассказывает Дербенева и с небольшими нотками сожаления в голове говорит о работе западных коллег.

- Я недавно была в Австрии, так там каждый день к больному ребенку, независимо, какую терапию он получает, приходит заниматься учитель по школьной программе, психолог и арттерапевт. И это характерно для всех детских клиник Европы.

Сейчас самому маленькому пациенту в онкодиспансере 1,4 года. А вообще здесь могут находится дети в возрасте от месяца и до 18 лет.

Когда смотришь на детей, которые сидя за большим столом активно машут кистью, тщательно подбирают краски и сосредоточенно рассматривают рисунки в альбоме, создается впечатление, что присутствуешь на обычном уроке в художественной школе…если бы только не капельницы и не защитные маски на детских лицах.

Терапия искусством является относительно новым методом психотерапии. Впервые этот термин был использован Адрианом Хиллом в 1938 г. при описании его работы с больными туберкулезом и вскоре получил широкое распространение. В настоящее время им обозначают все виды занятий искусством, которые проводятся в больницах и центрах здоровья. Рисование, живопись красками или лепка являются безопасными способами разрядки напряжения, и таким образом происходит выражение агрессивных чувств невербальным способом, а также ускоряет прогресс в терапии. Подсознательные конфликты и внутренние переживания легче выражаются с помощью зрительных образов, чем в разговоре во время вербальной психотерапии.

Арттерапия помогает людям с тяжелыми психическими заболеваниями: детям-инвалидам и людям с тяжелыми нарушениями развития (зрения, слуха, речи, движения); людям в состоянии хронического стресса или жертвам насилия; семьям, переживающим психологический кризис; одаренным детям, испытывающим психологические трудности .

Направления современной арттерапии соответствуют различным видам искусств, а разнообразие используемых техник практически неограниченно. Сегодня выделяют собственно арттерапию (визуальные виды искусства), музыкальную терапию, танцетерапию, драмотерапию, сказкотерапию, библиотерапию, маскотерапию, этнотерапию, игротерапию, цветотерапию, фототерапию, куклотерапию, оригами и др.

Анна Ященко