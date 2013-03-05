В Днепропетровске разоблачили склад контрабандных ингредиентов для изготовления суши

В Красногвардейском районе Днепропетровска сотрудниками налоговой милиции вчера, 4 марта, выявлен склад оптовой и розничной торговли контрабандными ингредиентами из Китая, Тайваня и Вьетнама для изготовления суши.

Об этом УНИАН сообщил представитель управления налоговой милиции ГНС в Днепропетровской области Александр Громадский.

В ассортимент контрабандной продукции также входили экзотические товары - «сушеный геккон», «морской огурец» и «водка с пресмыкающимися».

Ни на один вид товара у продавцов склада не было сертификата качества и каких-либо документов о происхождении продукции. Также отсутствуют документы, регламентирующие хранение и реализацию продуктов питания.

Контрабандная продукция реализовывалась рядовым гражданам и в сети ресторанов, специализирующхся на блюдах азиатской кухни.

Владелец контрабандной продукции пока не установлен. Ориентировочная стоимость изъятых продуктов - 0,5 млн. грн.

Хранение и реализация контрабандной продукции подпадают под ст. 164 Кодекса Украины об админправонарушениях.