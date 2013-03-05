Уровень заболеваемости гриппом в столице ниже эпидпорога на 15%

Главное управление государственной санитарно-эпидемиологической службы в городе Киеве информирует: за девятую календарную неделю текущего года (25 февраля – 3 марта 2013 г.) зарегистрировано 24 тыс. 378 больных гриппом и ОРВИ, интенсивный показатель на 10 тысяч населения составил 86,7, что ниже эпидемического порога на 15,3% (эпидпорог на 9-й неделе – 102,4).

Специалисты отмечают, что по сравнению с предыдущей неделей, наблюдается рост заболевания на 0,7%, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

В целом, с 1 января по 25 февраля 2013 года в вирусологической лаборатории города проведено 218 исследований образцов материалов от больных гриппом и ОРВИ методом иммунофлюоресцентной микроскопии, получено 11 позитивных результатов респираторно-синцитиального вируса. 31 исследование образцов материалов от больных гриппом и ОРВИ было сделано методом полимеразно-цепной реакции, идентифицировано 13 вирусов гриппа А.

В Департаменте здравоохранения отмечают: наилучшим профилактическим средством против гриппа признана именно вакцинация. Так, по состоянию на 4 февраля против гриппа в столице привито 15 767 человек.