В Житомирской области до сих пор ищут двух братьев

В Житомирской области до сих пор ищут двух пропавших братьев из Радомышльского района и мальчика из Коростышева.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказала руководитель пресс-службы ГСЧС Ирина Романюк.

По ее словам, сейчас продолжаются поиски двух малолетних братьев в Радомышльском районе – 4-летнего Андрея Левенчука и его 3-летнего брата Даниила. Также продолжают поиски мальчика из Коростышева 2003 г.р., который ушел из дома и не вернулся.

"Сегодня разрубили лед в одном из наиболее проблемных мест на реке Мыка возле села Глиница, где чаще всего находят утонувших людей. Там водолазы тщательно обследуют дно реки ", - рассказала И.Романюк.

Вчера поиски детей продолжались весь день, искатели обошли два ближайших к селу Глиница населенных пункта - Кичкири и Садовое.

Как рассказала УНИАН руководитель Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, к поиску братьев ежедневно привлекается милиция, в том числе курсанты житомирского училища милиции, бойцы спецподразделения «Беркут», дополнительные наряды патрульной службы и военнослужащие внутренних войск.

За дни поисков правоохранители вместе с общиной обследовали прилегающую территорию общей площадью более 2 тысяч гектаров, опросили более 400 жителей соседних сел и осмотрели 150 нежилых домов в прилегающих населенных пунктах, где могли найти временное убежище двое мальчиков.

В то же время водолазы продолжают обследовать местный пруд. Площадь водоема составляет около 22 га, а глубина местами достигает 3 м. Робота осложняется также тем, что большая часть пруда покрыта льдом, который не дает возможности полноценно осмотреть дно.

“На данное время начали снятие льда с водоема и продолжаем поисковые мероприятия с привлечением дополнительных сил дайверов, - сообщил УНИАН начальник УМВД Украины в Житомирской области Анатолий Лазарев.

Правоохранители также будут проверять и другие возможные версии развития событий.

Как сообщал УНИАН, пропавших 28 февраля в селе Глиница двух мальчиков - четырехлетнего Андрея и трехлетнего Даниила, которые играли возле реки без присмотра взрослых, до сих пор не нашли, поиски продолжаются.

Также продолжаются поиски мальчика Дениса Саломатина из Корстышева 2003 г.р., который ушел из дома и не вернулся.

До сих пор его место нахождения неизвестно. Мальчик болен аутизмом, плохо разговаривает.