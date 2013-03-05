В Одесской области на территории насосной станции нашли 4 снаряда

В Одесской области в понедельник, 4 марта, на территории насосной станции обнаружено 4 снаряда времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГС ЧС в Одесской области, артиллерийские снаряды калибра 125 мм обнаружены в 11.50 в городе Котовск на территории предприятия «Котовск водоканал» в ходе проведения земляных работ. Уничтожение снарядов запланировано спасателями на сегодня, 5 марта.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля на территории насосной станции «Котовск Водоканал» при проведении земляных работ они было найдено 30 снарядов времен войны калибра 45-76 мм.