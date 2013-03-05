На Киевщине можно будет пройти бесплатную диагностику рака

Завтра, 6 марта, в 15:00, в Васильковской центральной районной больнице состоится запуск передвижного медицинского комплекса «Мобильная женская консультация» в рамках партнерского проекта фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Национального института рака. В течение двух недель жительницы города смогут бесплатно пройти диагностику онкозаболеваний молочной железы и рака шейки матки по европейскому образцу. Далее комплекс будет работать на постоянной основе в других городах и областях Украины, где фонд реализует программу «Рак излечим».

Участники события:

- Ирина Акимова, первый заместитель Главы Администрации Президента Украины;

- Анатолий Присяжнюк, председатель Киевской областной государственной администрации;

- Игорь Щепотин, директор Национального института рака;

- Анатолий Заболотный, директор благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»;

- Представители Министерства здравоохранения, врачи.

«Мобильная женская консультация» - это специализированный передвижной комплекс на базе 18-метрового трейлера, который предназначен для массового обследования женщин с целью раннего выявления рака молочной железы и рака шейки матки. Комплекс является актуальным для районов, удаленных от специализированной медицинской помощи. А также для больших городов, учитывая отсутствие качественной медицинской диагностики. Мощность мобильной консультации позволяет проводить бесплатное, анонимное и безопасное обследование до 5 тыс. женщин ежегодно. Комплекс может обслуживать также людей с ограниченными возможностями. Для этих целей в автомобиле установлен специализированный подъемник с гидравлическим приводом.

Приглашаем представителей СМИ к участию в пресс-туре* и презентации возможностей «Мобильной женской консультации».

Место события:

Киевская область, г. Васильков, ул. Декабристов, 87, Васильковская центральная районная больница.

Дата: 6 марта 2013 года

Время: начало в 15:00.

К месту проведения мероприятия и обратно для журналистов будет организован трансфер от ст. м. «Дворец Украина». Выезд автобуса планируется в 14:00. Возвращение в Киев – в 18:00. За дополнительной информацией и аккредитацией обращаться по номерам: +38 044 502 52 12, +38 050 474 34 42 или на ttregobchuk@fdu.org.ua .